Мурат Налчаджіоглу продає косметику після розкішного життя в шлюбі з Ані Лорак (відео)

Виявляється, сьогодні розкішні ресторани і нічні клуби Мурат змінив на мережевий маркетинг. Зараз він продає косметику і засоби особистої гігієни в одній з онлайн-маркетингових компаній.

Чим Мурат Налчаджіоглу заробляє на життя

Ані Лорак познайомилася зі своїм екс-чоловіком на курорті в Анталії, де він працював менеджером. Згодом співачка перевезла Мурата в Київ і відкрила чоловікові готельно-ресторанний бізнес. До складу установ, якими керував Мурат, входили: караоке-бар, пляжний комплекс, нічний клуб та ще кілька закладів турецької кухні.

Після гучного скандалу і розлучення Мурат за рішенням суду мав виплатити екс-дружині свою частку в спільному бізнесі, а це приблизно два з половиною мільйони гривень. За підсумком всі столичні заклади, якими керував Мурат, були закриті, а новим бізнесом уродженця Туреччини став мережевий маркетинг. Тому зараз він продає недорогу косметику і засоби особистої гігієни в онлайн-маркетинговій компанії.

Також відомо, що зараз Мурат Налчаджіоглу у стосунках з дівчиною візажисткою Лілією і досі отримує запрошення на сімейні свята і зіркові вечірки тільки завдяки спільній дочці Софії.

Стало відомо, як живе Мурат Налчаджіоглу сьогодні