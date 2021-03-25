Мурат Налчаджіоглу продає косметику після розкішного життя в шлюбі з Ані Лорак (відео)
Колишній чоловік скандальної української співачки Ані Лорак - Мурат Налчаджіоглу не сильно розкошує після розлучення з зірковою артисткою.
Чим займається зараз бізнесмен - розповіли журналісти проекту "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE.
Виявляється, сьогодні розкішні ресторани і нічні клуби Мурат змінив на мережевий маркетинг. Зараз він продає косметику і засоби особистої гігієни в одній з онлайн-маркетингових компаній.
Чим Мурат Налчаджіоглу заробляє на життя
Ані Лорак познайомилася зі своїм екс-чоловіком на курорті в Анталії, де він працював менеджером. Згодом співачка перевезла Мурата в Київ і відкрила чоловікові готельно-ресторанний бізнес. До складу установ, якими керував Мурат, входили: караоке-бар, пляжний комплекс, нічний клуб та ще кілька закладів турецької кухні.
Після гучного скандалу і розлучення Мурат за рішенням суду мав виплатити екс-дружині свою частку в спільному бізнесі, а це приблизно два з половиною мільйони гривень. За підсумком всі столичні заклади, якими керував Мурат, були закриті, а новим бізнесом уродженця Туреччини став мережевий маркетинг. Тому зараз він продає недорогу косметику і засоби особистої гігієни в онлайн-маркетинговій компанії.
Також відомо, що зараз Мурат Налчаджіоглу у стосунках з дівчиною візажисткою Лілією і досі отримує запрошення на сімейні свята і зіркові вечірки тільки завдяки спільній дочці Софії.
Стало відомо, як живе Мурат Налчаджіоглу сьогодні
Раніше повідомлялося, що нещодавно екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою - пара відпочивала в Буковелі й активно ділилася спільними фото в мережі.
Нагадаємо, Мурат і Ані Лорак розлучилися в січні 2019 року. Разом вони прожили 10 років.