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Мурат Налчаджіоглу продає косметику після розкішного життя в шлюбі з Ані Лорак (відео)

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 21:28
Мурат Налчаджіоглу продає косметику після розкішного життя в шлюбі з Ані Лорак (відео) Фото: Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак (anilorak.ua)
Автор: Володимир Костирін

Колишній чоловік скандальної української співачки Ані Лорак - Мурат Налчаджіоглу не сильно розкошує після розлучення з зірковою артисткою.

Чим займається зараз бізнесмен - розповіли журналісти проекту "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE.

Виявляється, сьогодні розкішні ресторани і нічні клуби Мурат змінив на мережевий маркетинг. Зараз він продає косметику і засоби особистої гігієни в одній з онлайн-маркетингових компаній.

Чим Мурат Налчаджіоглу заробляє на життя

Ані Лорак познайомилася зі своїм екс-чоловіком на курорті в Анталії, де він працював менеджером. Згодом співачка перевезла Мурата в Київ і відкрила чоловікові готельно-ресторанний бізнес. До складу установ, якими керував Мурат, входили: караоке-бар, пляжний комплекс, нічний клуб та ще кілька закладів турецької кухні.

Після гучного скандалу і розлучення Мурат за рішенням суду мав виплатити екс-дружині свою частку в спільному бізнесі, а це приблизно два з половиною мільйони гривень. За підсумком всі столичні заклади, якими керував Мурат, були закриті, а новим бізнесом уродженця Туреччини став мережевий маркетинг. Тому зараз він продає недорогу косметику і засоби особистої гігієни в онлайн-маркетинговій компанії.

Також відомо, що зараз Мурат Налчаджіоглу у стосунках з дівчиною візажисткою Лілією і досі отримує запрошення на сімейні свята і зіркові вечірки тільки завдяки спільній дочці Софії.

Стало відомо, як живе Мурат Налчаджіоглу сьогодні

Раніше повідомлялося, що нещодавно екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою - пара відпочивала в Буковелі й активно ділилася спільними фото в мережі.

Нагадаємо, Мурат і Ані Лорак розлучилися в січні 2019 року. Разом вони прожили 10 років.

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Новини України Стиль життя Ані Лорак косметика Мурат Налчаджиоглу
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