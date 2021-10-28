Мультик про Базза Лайтера может стать круче "Звездных войн": смотрите яркий трейлер

Компании Disney и Pixar выпустили тизер-трейлер своего нового мультфильма "Lightyear" ("Базз Рятівник" в украинском прокате), который расскажет предысторию персонажа из "Истории игрушек".

В мультфильме покажут человека-космонавта Базза Лайтера (Buzz Lightyear), который стал прообразом известного мультфильма.

Интересно, что озвучил главного персонажа известный американский актер Крис Эванс, которому мировую известность принес фильм "Капитан Америка", где он играет главную роль.

"У меня мурашки по коже. И будут каждый раз, когда я буду смотреть этот трейлер", - написал Эванс в Twitter.

Премьера мультфильма запланирована на 17 июня 2022 года.

Трейлер мультфильма (видео: YouTube)

Режиссером мультфильма стал Энгус Маклейн. Он работает в Pixar с 1997 года и является еще и художником мультипликатором и автором сценария. Маклейн работал над такими мультфильмами, как "Корпорация монстров", "Суперсемейка", "Тачки", "ВАЛЛ-И" и др.

При этом за работу над "Суперсемейкой" Маклейн получил премию "Энни" за "Выдающиеся достижения в анимации персонажа".

Отметим "История игрушек" - это франшиза, которая основана на серии полнометражных анимационных фильмов. Мультфильмы из серии получили множество наград и номинаций, среди которых "Оскар", "Энни", "Золотой глобус", "Грэмми", BAFTA и Kids’ Choice Awards.

В настоящее время это один из самых величайших и революционных фильмов в истории анимации. "История игрушек" стала самым кассовым мультипликационным фильмом 1995 года.

Во всем мире 4 серии мульфильмов "Истории игрушек" собрали более 3 миллиардов долларов. "История игрушек 4" собрала 1,07 миллиарда.

К примеру, серии из 12 фильмов "Звездных войн" со спин-оффами собрали более 10 миллиардов долларов, а последний фильм "Хан Соло. Звездные войны: Истории" собрал только 392 миллиона долларов.