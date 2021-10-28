Мультик про Базза Лайтера може стати крутішим за "Зоряні війни": дивіться яскравий трейлер

Компанії Disney і Pixar випустили тизер-трейлер свого нового мультфільму "Lightyear" ("Базз Рятівник" в українському прокаті), який розповість передісторію персонажа з "Історії іграшок".

У мультфільмі покажуть людину-космонавта Базза Лайтера (Buzz Lightyear), який став прообразом відомого мультфільму.

Цікаво, що озвучив головного персонажа відомий американський актор Кріс Еванс, якому світову популярність приніс фільм "Капітан Америка", де він грає головну роль.

"У мене мурашки по шкірі. І будуть кожен раз, коли я буду дивитися цей трейлер", - написав Еванс в Twitter.

Прем'єра мультфільму запланована на 17 червня 2022 року.

Трейлер мультфільму (відео: YouTube)

Режисером мультфільму став Енгус Маклейн. Він працює в Pixar з 1997 року і є ще й художником мультиплікатором і автором сценарію. Маклейн працював над такими мультфільмами, як" Корпорація монстрів"," Суперсімейка"," Тачки","ВАЛЛ-І" та ін.

При цьому за роботу над "Суперсімейкою" Маклейн отримав премію "Енні" за "Видатні досягнення в анімації персонажа".

Зазначимо "Історія іграшок" - це франшиза, яка заснована на серії повнометражних анімаційних фільмів. Мультфільми з серії отримали безліч нагород і номінацій, серед яких "Оскар", "Енні", "Золотий глобус", "Греммі", BAFTA і Kids' Choice Awards.

В даний час це один з найбільших і революційних фільмів в історії анімації. "Історія іграшок" стала найкасовішим мультиплікаційним фільмом 1995 року.

У всьому світі 4 серії мультфільмів "Історії іграшок" зібрали понад 3 мільярди доларів. "Історія іграшок 4" зібрала 1,07 мільярда.

Наприклад, серії з 12 фільмів "Зоряних воєн" зі спін-оффами зібрали понад 10 мільярдів доларів, а останній фільм "Хан Соло. Зоряні Війни: Історії" зібрав лише 392 мільйони доларів.