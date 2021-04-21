Морозы, снег и штормовой ветер: в Украине резко испортится погода

Вместе с потеплением в четверг, 22 апреля, нагрянут грозы и дожди. Осадки ожидаются на Севере, Западе и юго-востоке. В остальных областях без осадков. Температура завтра +11+17, ночью +4+8.

В Киеве днем +16+18, ночью +5+7, возможны грозы и дожди, порывистый ветер.

23 апреля похолодание затронет западные, северные и часть центральных областей. Здесь +7+13 днем и +1+6 ночью. На Востоке и Юге будет тепло в пятницу - от +10 до +18 градусов, ночью тут +5+9. Дожди ожидаются по всей стране, а на Юге и Востоке - грозы.

В Киеве в пятницу +7+9 днем, +1+3 ночью, пасмурно, небольшой дождь.

Скрин: Погода в Украине 22-23 апреля (meteo.gov.ua)

В субботу 24 апреля нас ждут ночные заморозки - от 0 до -3 будет на Западе, Севере, Винницкой, Житомирской, Черкасской области. Днем здесь +7+10 градусов. В остальных центральных областях, на северо-востоке - от +8 до +13, ночью +3+6 градусов. На Юге и Востоке +12+18 днем, ночью +4+8. Грозы в этот день вероятны на Севере и Востоке Украины, в остальных областях будет без осадков и с прояснениями.

В Киеве 24 апреля осадки маловероятны, ночью 0... -2, днем +7+9.

Вербное Воскресенье, 25 апреля, также будет с ночными морозами от 0 до -3, но уже по всей Украине, кроме Юга (тут +1+4). Днем на Юге и Востоке +11+15, а на остальной территории +7+11 градусов.

Осадки вероятны на Севере, в северо-восточных и северо-западных областях.

В Киеве Вербное Воскресенье будет с моросящим дождем и температурой +8+10 днем, 0... -2 ночью.

Скрин: Погода в Украине 24-25 апреля (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует мокрый снег в областях с осадками и минусовой температурой.