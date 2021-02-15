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Морозы охватят почти всю Украину: где будет самая лютая погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет усиление морозов, которые охватят 16 февраля почти всю территорию страны, а после них вернутся снегопады. Где будет холоднее всего - читайте в нашем материале.

Прогнозом на ближайшие дни поделились Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

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"В ночь на 16-го февраля в Украине ожидается -12... -18 градусов, на северо-востоке, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Луганская, Полтавская, часть Черкасской области, -17... -22 градуса", - прогнозирует синоптик.

А вот днем в большинстве областей синоптики прогнозируют от -7 до -14 градусов.

Исключением станут западные области, южная часть и юго-восток, где температура снизится до -4... -9. На Закарпатье же от -2 мороза до +2 тепла.

Наталка Диденко предупредила о гололедице на дорогах, а вот ветер будет северо-западным, небольшим.

В Киеве вторник будет без осадков, но с морозами. Ближайшей ночью -16-18 градусов, на окраинах до -20 градусов. Днем в столице -8-... 10 градусов. На дорогах гололедица.

"17-18 февраля в Украине местами будет сыпать снегом и морозы смягчатся, но только в дневные часы. Затем градуса вновь пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо слабеть", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра поделились картой погоды на 16 февраля, судя по которой завтра нас ждет солнечный, но морозный день.

Погода в Украине 16 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление.

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