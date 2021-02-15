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Морози охоплять майже всю Україну: де буде найлютіша погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе посилення морозів, які охоплять 16 лютого майже всю територію країни, а після них повернуться снігопади. Де буде найхолодніше - читайте в нашому матеріалі.

Прогнозом на найближчі дні поділилися Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

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"У ніч на 16-го лютого в Україні очікується -12... -18 градусів, на північному сході, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Луганська, Полтавська, частина Черкаської області, -17... -22 градуси", - прогнозує синоптик.

А ось вдень у більшості областей синоптики прогнозують від -7 до -14 градусів.

Винятком стануть західні області, південна частина південний схід, де температура знизиться до -4... -9. На Закарпатті ж від -2 морозу до +2 тепла.

Наталка Діденко попередила про ожеледицю на дорогах, а от вітер буде північно-західним, невеликим.

У Києві вівторок буде без опадів, проте з морозами. Найближчої ночі -16-18 градусів, на околицях до -20 градусів. Вдень у столиці -8-... 10 градусів. На дорогах ожеледиця.

"17-18 лютого в Україні місцями буде сипати снігом і морози пом'якшаться, але тільки у денні години. Потім градуси знову підуть вниз, а ближче до вихідних морози почнуть відчутно слабшати", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру поділилися картою погоди на 16 лютого, судячи з якої завтра нас чекає сонячний, але морозний день.

Погода в Україні 16 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну повернеться потепління.

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