Морозы-малыши и мокрый снег с дождем: какая погода ждет Украину на выходных

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплая, по всей стране установится плюсовая температура. Местами в ночное время возможны небольшие морозы, а также часть областей накроет мокрым снегом и дождями.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, на выходных в Украине будет тепло, местами до +12 градусов. Однако возможны морозы по ночам.

"Сильные морозы закончились, высокие градусы радуют. В субботу и воскресенье в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +4 +7 градусов, на Юге и Западе +6 +12 градусов. Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то какой-то малыш-минус отпустит мамину руку и потеряется в северной части страны, до -1 -3 градусов. Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер снизит теплый температурный комфорт", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что в субботу осадки могут быть только в Карпатах, а вот в воскресенье они могут охватить часть областей Украины.

"Осадки. В субботу, 23-го января, ничего такого серьезного в большинстве областей не прогнозируется, разве что в Карпатах и на Закарпатье – мокрый снег и дождь. А вот в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Только восточные области избегут осадков. Уважаемый туристы, любители гор! В Карпатах 24-25 января возможны сильные осадки, потепление будет способствовать схождению лавин, поэтому стоит избегать походов в горы, пейте глинтвейн, наведите порядок в зимних фотографиях в телефоне, отдохните немного", - предупредила Диденко.

В Киеве суббота будет теплой, но с сильным ветром, а в воскресенье возможен небольшой дождь.

"В Киеве суббота ожидается без осадков, ветряной, теплой, до +3 +4 градусов. Можно погулять по свежему воздуху. В воскресенье погода будет на любителя, синоптическая ситуация усложнится – дождь, порывистый ветер, но тепло, +5 градусов", - отметила Диденко.

Она добавила, что с понедельника в Украине начнет развлекаться новый циклон, который принесет дожди, на Запад страны – дождь и сильный ветер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину идет новая волна похолодания.

А также мы рассказывали о том, что синоптики прогнозируют в Украине аномальную весну.