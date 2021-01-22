Морози-малюки і мокрий сніг з дощем: яка погода чекає Україну на вихідних

Погода в Україні найближчими днями буде тепла, по всій країні встановиться плюсова температура. Місцями в нічний час можливі невеликі морози, а також частину областей накриє мокрим снігом та дощами.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, на вихідних в Україні буде тепло, місцями до +12 градусів. Проте можливі морози ночами.

"Сильні морози закінчилися, високі градуси радують. В суботу та неділю в Україні в денні години температура повітря очікується +4 +7 градусів, на Півдні та Заході +6 +12 градусів. Навіть у нічні години морози малоймовірні, хіба що десь якийсь малюк-мінус відпустить мамину руку і загубиться в північній частині країни, до -1 -3 градусів. Хто буде сумувати за холодом, тому поривчастий вітер знизить теплий температурний комфорт", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що в суботу опади можуть бути тільки в Карпатах, а от в неділю вони можуть охопити частину областей України.

"Опади. В суботу, 23-го січня, нічого такого серйозного в більшості областей не прогнозується, хіба що в Карпатах та на Закарпатті мокрий сніг і дощ. А ось в неділю атмосферний фронт принесе дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Тільки східні області уникнуть опадів. Шановні туристи, любителі гір! У Карпатах 24-25 січня можливі сильні опади, потепління буде сприяти сходженню лавин, тому варто уникати походів у гори, пийте глінтвейн, наведіть порядок в зимових фотографіях в телефоні, відпочиньте трохи", - попередила Діденко.

У Києві субота буде теплою, але з сильним вітром, а у неділю можливий невеликий дощ.

"У Києві субота очікується без опадів, вітряною, теплою, до +3 +4 градусів. Можна погуляти по свіжому повітрю. У неділю погода на любителя, синоптична ситуація ускладниться – дощ, поривчастий вітер, але тепло, +5 градусів", - зазначила Діденко.

Вона додала, що з понеділка в Україні почне розважатися новий циклон, який принесе дощі, на Захід країни – дощ і сильний вітер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну йде нова хвиля похолодання.

А також ми розповідали про те, що синоптики прогнозують в Україні аномальну весну.