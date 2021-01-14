Монатик заинтриговал на шоу "Голос країни": может, придет Дан

Монатик заинтриговал заявлением на шоу "Голос країни" (фото: instagram.com/monatik_official)

Популярный украинский певец Олег Винник заинтриговал подписчиков намеком на неизвестного звездного участника "слепых" отборов шоу "Голос країни".

При этом MONATIK допускает, что к тренерам вполне может присоединится Потап или даже Дан Балан, который был тренером 10 сезона шоу. Это видно на проморолике "Голос країни", которым поделился Олег Винник на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что в 10 сезоне настоящим сюрпризом для тренеров стал выход на сцену шоу матери Дана Балана. В тот день она восхитила всех своей красотой.

Ранее Олег Винник нарвался на жесткую критику из-за участия в шоу "Голос країни. Перезавантаження". В Instargram "Голоса" артиста назвали "рокером", и это вызвало много негодования среди зрителей.

Напомним, Олегу Виннику вручили неожиданную премию под названием "Самый масштабный поцелуй года". Артист засмущался и признался, что никогда не слышал о существовании такой премии. Кроме того, ему подарили кепку в виде маски волка.

Певец также поделился своими планами на 2021 год. По его словам, дел в этом году у него будет много.

"Все-таки ощущаю, что 2021 год - это мой год. Все отдам для того, чтобы было счастье сполна, без дистанции, чтобы я видел сполна улыбки", - сказал исполнитель.