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Монатік заінтригував на шоу "Голос країни": може, прийде Дан

Четвер 14 січня 2021 20:14
Монатік заінтригував на шоу "Голос країни": може, прийде Дан
Монатік заінтригував заявою на шоу "Голос країни" (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Роман Мирончук

Популярний український співак Олег Винник заінтригував фоловерів натяком на невідомого зоряного учасника "сліпих" відборів шоу "Голос країни".

При цьому MONATIK допускає, що до тренерів цілком може приєднається Потап або навіть Дан Балан, який був тренером 10 сезону шоу. Це видно на проморолику "Голос країни", яким поділився Олег Винник на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що в 10 сезоні справжнім сюрпризом для тренерів став вихід на сцену шоу матері Дана Балана. В той день вона вразила всіх своєю красою.

Раніше Олег Винник наразився на жорстку критику через участь в шоу "Голос країни. Перезавантаження". У Instargram "Голосу" артиста назвали "рокером", і це викликало обурення серед глядачів.

Нагадаємо, Олегу Віннику вручили несподівану премію під назвою "Наймасштабніший поцілунок року". Артист збентежився і зізнався, що ніколи не чув про існування такої премії. Крім того, йому подарували кепку у вигляді маски вовка.

Співак також поділився своїми планами на 2021 рік. За його словами, справ у цьому році у нього буде багато.

"Все ж відчуваю, що 2021 рік - це мій рік. Все віддам для того, щоб було щастя сповна, без дистанції, щоб я бачив сповна посмішки", - сказав виконавець.

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