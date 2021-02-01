Мокрый снег с дождем и снегопад: в каких областях ждать непогоду

Первый день последнего месяца зимы начнется с осадков в виде снега и мокрого снега с дождем. При этом осадков не будет только в двух областях на западной Украине - в Луцкой и Львовской.

В Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях температура воздуха составит -1… -3 градуса. При этом ожидается снегопад. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В восточной части страны будут осадки в виде дождя, но будет тепло. В Донецкой и Луганской области +7… +9. В Харьковской области немного прохладней +6… +8, но здесь ожидается мокрый снег с дождем.

В центральной части также будет мокрый снег с дождем. В Черкасской области -1… -3, в Полтавской - +1…+3, в Днепропетровской - +7… +9, в Кировоградской - +2… +4.

На севере Украины также будет снег. В Черниговской области -2… -4, Сумской - -1… -3.

На юге будет тепло, но с дождем. В Херсонской области +10… +12, в Николаевской - +7… +9, в Одесской - +5… +7.

В оккупированном Крыму +10… +12. На полуострове также пройдет небольшой дождь.

В Киеве сильный снег -2… -4, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погодная карта Украины на 1 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, что ждет украинцев в феврале и о том, что на Украину надвигается южный циклон.

Ранее синоптик уточнил дату, когда в Украине будут морозы до -20 градусов.