Мокрий сніг з дощем і снігом: в яких областях чекати негоду

Перший день останнього місяця зими почнеться з опадів у вигляді снігу і мокрого снігу з дощем. При цьому опадів не буде лише у двох областях на західній Україні - в Луцькій та Львівської.

У Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях температура повітря становитиме -1... -3 градуси. При цьому очікується снігопад. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У східній частині країни будуть опади у вигляді дощу, але буде тепло. В Донецькій і Луганській області +7... +9. У Харківській області трохи прохолодніше +6... +8, але тут очікується мокрий сніг з дощем.

В центральній частині також буде мокрий сніг з дощем. У Черкаській області -1... -3, у Полтавській - +1...+3, у Дніпропетровській - +7... +9, у Кіровоградській - +2... +4.

На півночі України також буде сніг. У Чернігівській області -2... -4, Сумській - -1... -3.

На півдні буде тепло, але з дощем. У Херсонській області +10... +12, у Миколаївській - +7... +9, у Одеській - +5... +7.

В окупованому Криму +10... +12. На півострові також пройде невеликий дощ.

У Києві сильний сніг -2... -4, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погодна карта України на 1 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, що чекає українців у лютому і про те, що на Україну насувається південний циклон.

Раніше синоптик уточнив дату, коли в Україні будуть морози до -20 градусів.