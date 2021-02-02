Мокрый снег с дождем и сильные морозы: погода снова неприятно удивит

Погода в Украине во вторник, 2 февраля, ожидается с резкими перепадами. Часть страны будет находиться во власти низких температур, сильного мокрого снега и дождей, а часть – успеет насладиться ярким солнцем.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке ночью пройдет мокрый снег, снег с дождем, который днем перейдет в дождь. Ночная температура воздуха составит +1 +4 градуса, днем ожидается от +3 до +6 градусов, местами до +8 градусов.

На юге будет сухо и пасмурно, Херсон накроет дождем. Ночью в регионе от -2 до +2 градусов, днем от +2 до +5 градусов, в Херсоне до +8 градусов. В Крыму дождь, ночью +9 +11 градусов, днем +11 +13 градусов.

В северных областях будет ясно, без существенных осадков, но очень холодно. Ночью от -11 до -9 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

На западе страны солнечно, без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от -5 до -1 градуса, днем столбики термометров резко пойдут вверх, от + 1 до +5 градусов, местами до +7 градусов.

В центральной части страны возможен небольшой снег ночью, температура воздуха от -3 до -1 градуса, днем будет ясно и сухо, от 0 до +3 градусов.

В Киеве без существенных осадков, ночью возможен снег. Ночная температура составит -10 -8 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 2 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю и сообщили, какие области зальет дождями.