В Украине резко потеплеет и начнет заливать дождями: каким областям не повезет

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, но большинство областей страны начнет заливать дождями. Местами сохранятся морозы в ночные часы.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, во вторник, 2 февраля, сильные дожди захватят восток страны. Местами возможен мокрый снег и снег с дождем. Ночная температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, днем ожидается от +4 до +8 градусов.

В южных областях дожди захватят Херсон и Крым, в остальных областях без существенных осадков. Ночью от -2 до +2 градусов, в Херсоне до +4 градусов. Днем от +2 до +8 градусов. В Крыму дождь, ночью +9 +11 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

На севере сухо, небольшая облачность. Ночная температура опустится до -11 -9 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

Тепло захватит западные области страны, там будет сухо и ясно, небольшая облачность. Ночью от -5 до -2 градусов, днем от +1 до +5 градусов, местами до +7 градусов.

В центральной части страны ночью пройдет небольшой снег, температура от -3 до -1 градуса, днем сухо, от 0 до +3 градусов.

В Киеве 2 февраля небольшой снег ожидается ночью, днем сухо. Температура воздуха в ночные часы от -10 до -8 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 2 февраля

В среду, 3 февраля дожди захватят западные области, в остальных регионах без существенных осадков. На востоке, юге и частично на западе ночью ожидается от +1 до +3 градусов, днем от +4 до +8 градусов. В западных областях, на севере и в центре ночью от -5 до -2 градусов, днем от +1 до +5 градусов.

В Киеве 3 февраля небольшой мокрый снег, сильный ветер с порывами. Ночью -6 -4 градуса, днем от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 3 февраля

В четверг, 4 февраля, дожди охватят всю территорию Украины, а морозы отступят. Местами ожидается от -1 до +1 градуса в ночные часы, в большинстве областей от +2 до +5 градусов. Днем от +3 до +6 градусов, местами до +7 +9 градусов.

В Киеве 4 февраля будет идти сильный дождь, ожидается штормовой ветер. Ночью от -1 до +1 градуса, днем +3 +5 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 4 февраля

В пятницу, 5 февраля, небольшой мокрый снег и снег с дождем ожидается только на востоке страны, в остальных регионах будет сухо. Высокая температура воздуха сохранится только на юге, в остальных начнет снова опускаться. Ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем от 0 до +5 градусов. На севере ночью -10 -8 градусов, днем -7 -5 градусов.

В Киеве 5 февраля сильный штормовой ветер, ночью возможен снег. Температура воздух ночью составит -7 -5 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 5 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резком потеплении, а потом снова ударят морозы.

А также рассказывали о том, что появился подробный прогноз погоды на февраль 2021.