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Могилевская впервые рассказала о новом возлюбленном: "мне с ним и смерть не страшна"

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 17:25
Могилевская впервые рассказала о новом возлюбленном: "мне с ним и смерть не страшна" Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Татьяна Самарук

46-летняя Наталья Могилевская встречается с мужчиной, который стал во время войны для нее настоящей опорой. Рядом с новым возлюбленным, уверяет певица, ей "даже смерть не страшна".

Об этом артистка рассказала в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Індиго TV".

"Мы были вместе все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где исчезли военные части - они находятся под землей, а для врага их просто не существует. Вчера были в Запорожье, вблизи которого находятся русские войска. То есть, он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним, как в песне - и смерть не страшна", - с улыбкой рассказала Могилевская во время общения с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем.

Однако имя кавалера певица пока держит в секрете от широкой общественности.

"Я считаю, что во время войны все истории любви - не ко времени. И нашу историю мы расскажем позже. Однако я очень благодарна ему за то, что он был со мной", - отметила Наталья.

Добавим, что Могилевская дважды была замужем. С первым мужем - бизнесменом Дмитрием Чалым - они прожили около года.

Второй брак был более длинным. С Егором Долининым (тоже бизнесменом) Могилевская была с 2006 по 2011 год.

Также в разное время Могилевской приписывали романы с певцом Петром Дмитриченком, актером Александром Новиченковым, продюсером Александром Ягольником, танцовщиком Владом Ямой и хореографом Раду Поклитару. Однако никто из них, в том числе и сама Наталья, не подтверждала отношения.

Могилевская впервые рассказала о новом возлюбленном: &quot;мне с ним и смерть не страшна&quot;

Могилевская вышла замуж за Долинина в 2006 году

Своих детей у Могилевской нет. Но она взяла шефство над детдомом в Умани, где сейчас находятся 43 ребенка.

"Я там уже была несколько раз. Эти дети испытали слишком много страданий. Когда я приезжаю к ним, они встречают меня с криками: "Мама!". Поэтому у меня 43 ребенка, которым мы даем все, что есть в наших силах - еду, одежду, лекарства, поддержку… Хочу ли я усыновить ребенка? Пока не буду об этом говорить", - сказала в интервью Могилевская.

Ранее мы сообщали, что Могилевская рассказала о своей жизни во время войны.

Также мы писали, что Могилевская сделала признание о здоровье и обратилась к фанатам.

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Наталья Могилевская
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