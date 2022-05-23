Могилевская впервые рассказала о новом возлюбленном: "мне с ним и смерть не страшна"

46-летняя Наталья Могилевская встречается с мужчиной, который стал во время войны для нее настоящей опорой. Рядом с новым возлюбленным, уверяет певица, ей "даже смерть не страшна".

"Мы были вместе все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где исчезли военные части - они находятся под землей, а для врага их просто не существует. Вчера были в Запорожье, вблизи которого находятся русские войска. То есть, он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним, как в песне - и смерть не страшна", - с улыбкой рассказала Могилевская во время общения с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем.

Однако имя кавалера певица пока держит в секрете от широкой общественности.

"Я считаю, что во время войны все истории любви - не ко времени. И нашу историю мы расскажем позже. Однако я очень благодарна ему за то, что он был со мной", - отметила Наталья.

Добавим, что Могилевская дважды была замужем. С первым мужем - бизнесменом Дмитрием Чалым - они прожили около года.

Второй брак был более длинным. С Егором Долининым (тоже бизнесменом) Могилевская была с 2006 по 2011 год.

Также в разное время Могилевской приписывали романы с певцом Петром Дмитриченком, актером Александром Новиченковым, продюсером Александром Ягольником, танцовщиком Владом Ямой и хореографом Раду Поклитару. Однако никто из них, в том числе и сама Наталья, не подтверждала отношения.

Могилевская вышла замуж за Долинина в 2006 году

Своих детей у Могилевской нет. Но она взяла шефство над детдомом в Умани, где сейчас находятся 43 ребенка.

"Я там уже была несколько раз. Эти дети испытали слишком много страданий. Когда я приезжаю к ним, они встречают меня с криками: "Мама!". Поэтому у меня 43 ребенка, которым мы даем все, что есть в наших силах - еду, одежду, лекарства, поддержку… Хочу ли я усыновить ребенка? Пока не буду об этом говорить", - сказала в интервью Могилевская.