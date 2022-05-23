Могилевська вперше розповіла про нового коханого: "мені з ним і смерть не страшна"

46-річна Наталія Могилевська зустрічається з чоловіком, який став під час війни для неї справжньою опорою. Поряд із новим коханим, запевняє співачка, їй "навіть смерть не страшна".

Про це артистка розповіла в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Індиго TV".

"Ми були разом увесь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де зникли військові частини - вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Вчора були у Запоріжжі, поблизу якого знаходяться російські війська. Тобто, він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні - і смерть не страшна", - з усмішкою розповіла Могилевська під час спілкування з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем.

Проте ім'я кавалера співачка поки що тримає в секреті від широкого загалу.

"Я вважаю, що під час війни всі історії кохання - не на часі. І нашу історію ми розповімо пізніше. Проте я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною", - зазначила Наталя.

Додамо, що Могилевська двічі була одружена. З першим чоловіком - бізнесменом Дмитром Чалим - вони прожили близько року.

Другий шлюб був довшим. З Єгором Долініним (теж бізнесменом) Могилевська була з 2006 по 2011 рік.

Також у різний час Могилевській приписували романи зі співаком Петром Дмитриченком, актором Олександром Новиченковим, продюсером Олександром Ягольником, танцівником Владом Ямою та хореографом Раду Поклітару. Проте ніхто з них, зокрема й сама Наталя, не підтверджувала стосунки.

Могилевська вийшла заміж за Долініна у 2006 році

Своїх дітей Могилевська не має. Але вона взяла шефство над дитбудинком в Умані, де зараз перебувають 43 дитини.

"Я там вже була кілька разів. Ці діти зазнали занадто багато страждань. Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене з криками: "Мамо!". Тому в мене 43 дитини, яким ми даємо все, що є в наших силах - їду, одяг, ліки, підтримку... Чи хочу я усиновити дитину? Поки не про це говоритиму", - сказала в інтерв'ю Могилевська.