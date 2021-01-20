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Могилевская внезапно заговорила о материнстве: найдется и ребенок

Автор: Светлана Мащенко

Наталья Могилевская дважды побывала замужем, но детей в браках так и не родилось. Сейчас певице 45 лет, и поклонники поинтересовались, планирует ли она стать матерью в будущем.

На этот щекотливый вопрос артистка ответила довольно философски в своих Instagram-stories.

Если точнее, то подписчики поинтересовались у Натальи, как она относится к усыновлению ребенка.

"Готов ученик - найдется учитель. Готова стать матерью - найдется и ребенок", - подписала Могилевская снимок, на котором она запечатлена в одной из поз йоги.

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Могилевская ответила на вопрос о материнстве (скрин: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya)

Отметим, что с 2006 по 2011 год артистка была замужем за бизнесменом Егором Долиным, у которого есть две дочери.

Ранее артистка также была в браке с предпринимателем Дмитрием Чалым. Совместная жизнь продлилась с 2005 по 2006 год, детей у пары не было.

Отметим, что сейчас артистке приписывают роман с миллионером Олегом Рыжовым. Накануне Нового года пару даже застали в одном из киевских супермаркетов в очереди за оливье.

Ранее мы писали, что перед Могилевской встал на колено мужчина, после чего она заявила, что стала женой.

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