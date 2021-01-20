Могилевська раптово заговорила про материнство: знайдеться і дитина

Наталя Могилевська двічі була заміжньою, але дітей у шлюбах так і не народилося. Зараз співачці 45 років, і шанувальники поцікавилися, чи планує вона стати матір'ю в майбутньому.

На це делікатне питання артистка відповіла досить філософськи у своїх Instagram-stories.

Якщо точніше, то дописувачі поцікавилися у Наталі, як вона ставиться до усиновлення дитини.

"Готовий учень - знайдеться вчитель. Готова стати матір'ю - знайдеться і дитина", - підписала Могилевська знімок, на якому вона зображена в одній з поз йоги.

Могилевська відповіла на питання про материнство (скрін: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya)

Зазначимо, що з 2006 по 2011 рік артистка була одружена з бізнесменом Єгором Доліним, у якого є дві дочки.

Раніше артистка також була в шлюбі з підприємцем Дмитром Чалим. Спільне життя тривало з 2005 по 2006 рік, дітей у пари не було.

Відзначимо, що зараз артистці приписують роман з мільйонером Олегом Рижовим. Напередодні Нового року пару навіть застали в одному з київських супермаркетів в черзі за олів'є.

Раніше ми писали, що перед Могилевською встав на коліно чоловік, після чого вона заявила, що стала дружиною.