"Мені нема куди повернутись": в оселі Ірини Білик місяць прожили окупанти
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Співачка Ірина Білик розповіла, що її сім'я і дім постраждали від дій російських окупантів, адже вони місяць прожили в її оселі.
Про це артистка розповіла в Instagram.
"Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти... На сьогодні мені нема куди повернутись..." - написала співачка.
Вона висловила співчуття всім, хто постраждав через вторгнення РФ на територію України.
"Сьогодні мені важко співати… Моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжкий біль у душі не дає спокою", - додала вона.
Дописувачі побажали Ірині триматися:
- "Це дуже велике горе для всіх нас. Ірочко, тримайтеся, ми з вами",
- "Ірочка, дуже шкода. Добре, що можна поділитися та підтримати одне одного. В такий страшний час це необхідно",
- "Дуже співчуваю… Але хочеться вірити, що вони скоро підуть з нашої землі і ми ще зустрінемось на ваших концертах!"
- "Іруся! Нам потрібно триматись! Молитись і бути Сильними! Віримо в ЗСУ! Все буде Україна!"
Раніше ми писали, як виглядають домівки українських зірок, які постраждали від дій окупантів.