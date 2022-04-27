ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Мені нема куди повернутись": в оселі Ірини Білик місяць прожили окупанти

Новость на русском →
Середа 27 квітня 2022 20:09
"Мені нема куди повернутись": в оселі Ірини Білик місяць прожили окупанти Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Світлана Мащенко

Співачка Ірина Білик розповіла, що її сім'я і дім постраждали від дій російських окупантів, адже вони місяць прожили в її оселі.

Про це артистка розповіла в Instagram.

"Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти... На сьогодні мені нема куди повернутись..." - написала співачка.

Вона висловила співчуття всім, хто постраждав через вторгнення РФ на територію України.

"Сьогодні мені важко співати… Моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжкий біль у душі не дає спокою", - додала вона.

Дописувачі побажали Ірині триматися:

  • "Це дуже велике горе для всіх нас. Ірочко, тримайтеся, ми з вами",
  • "Ірочка, дуже шкода. Добре, що можна поділитися та підтримати одне одного. В такий страшний час це необхідно",
  • "Дуже співчуваю… Але хочеться вірити, що вони скоро підуть з нашої землі і ми ще зустрінемось на ваших концертах!"
  • "Іруся! Нам потрібно триматись! Молитись і бути Сильними! Віримо в ЗСУ! Все буде Україна!"

Раніше ми писали, як виглядають домівки українських зірок, які постраждали від дій окупантів.

Читайте LITE в Google News
Ірина Білик
STYLER
Що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell: детальна інструкція
Що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell: детальна інструкція