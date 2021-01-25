"Мисс Украина" умилила видео с сыном и высказалась про тяжелую борьбу

"Мисс Украина" 2018 Вероника Дидусенко показала милое видео с сыном Сандриком и рассказала про свою тяжелую борьбу с правилами мировых конкурсов красоты, которые запрещают матерям, замужним и разведенным женщинам принимать в них участие.

Сейчас Вероника успешно совмещает модельную карьеру, воспитание сына и общественную деятельность. Но в сентябре 2018 года она оказалась в центре скандала. Девушку дисквалифицировали и лишили короны после того, как выяснилось, что она разведена и воспитывает сына. После этого Вероника запустила кампанию #righttobeamother, которая в 2020 году трансформировалась в общественную организацию.

Недавно модель показала видео с сыном в Instagram, на котором мальчик лежит на снегу и делает "ангела".

"Долгожданный снежный ангел", - подписала видео девушка.

Вероника Дидусенко показала видео с сыном (instagram.com/veronika_didusenko)

Кампания за право быть матерью и участвовать в конкурсах красоты на сегодня имеет огромную поддержку во всем мире. Девушка записала видеообращение к директору организации "Мисс Мира" с требованием пересмотреть правила конкурса, допустив к участию в нем матерей, замужних и разведенных женщин.

"Прошел почти год с того момента, как я инициировала судебный процесс против "Miss World". С тех пор ничего в правилах конкурса "Мисс Мира" не изменилось. Зато изменилось то ужасное положение, в котором мы все находимся из-за глобальной пандемии. Особенно женщины. И особенно одинокие мамы во всем мире. Сегодня я отправляю очередное письмо Джулии Морли, генеральному директору организации "Мисс Мира", - говорит девушка.

Вероника Дидусенко обратилась к организаторам конкурса "Miss World" (видео: YouTube/Veronika Didusenko Official)

Она дала Джулии Морли шесть недель для ответа и выразила надежду вернуться уже с хорошими новостями.

"Материнство и замужество не должны ограничивать права женщин, не давая возможности принимать участия в конкурсах красоты. Мы считаем, что каждая женщина заслуживает возможности поделиться своим вдохновляющим опытом и однажды стать примером для женщин во всем мире", - рассказывает Дидусенко.

Вероника Дидусенко с сыном (фото: Master Management 360)

Напомним, что в конце сентября 2018 года стало известно, что корону "Мисс Украина" получила 23-летняя Вероника Дидусенко. Но вскоре выяснилось, что у девушки есть сын. Тогда результаты конкурса были пересмотрены, и корону отдали 19-летней Леониле Гузь.

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