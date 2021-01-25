"Міс Україна" замилувала відео з сином і висловилася про важку боротьбу

"Міс Україна" 2018 Вероніка Дідусенко показала цікаве відео з сином Сандриком і розповіла про свою важку боротьбу з правилами світових конкурсів краси, які забороняють матерям, заміжнім і розлученим жінкам брати в них участь.

Зараз Вероніка успішно поєднує модельну кар'єру, виховання сина та громадську діяльність. Але у вересні 2018 року вона опинилася в центрі скандалу. Дівчину дискваліфікували і позбавили корони після того, як з'ясувалося, що вона розлучена і виховує сина. Після цього Вероніка запустила кампанію #righttobeamother, яка у 2020 році трансформувався у громадську організацію.

Нещодавно модель показала відео з сином в Instagram, на якому хлопчик лежить на снігу і робить "ангела".

"Довгоочікуваний сніжний янгол", - підписала відео дівчина.

Вероніка Дідусенко показала відео з сином (instagram.com/veronika_didusenko)

Кампанія за право бути матір'ю і брати участь у конкурсах краси на сьогодні має величезну підтримку в усьому світі. Дівчина записала відеозвернення до директора організації "Міс Світу" з вимогою переглянути правила конкурсу, допустивши до участі в ньому матерів, одружених і розлучених жінок.

"Минув майже рік з того моменту, як я ініціювала судовий процес проти "Miss World". З того часу нічого в правилах конкурсу "Міс Світу" не змінилося. Зате змінилося те жахливе становище, в якому ми всі перебуваємо через глобальну пандемію. Особливо жінки. І особливо самотні мами в усьому світі. Сьогодні я відправляю черговий лист Джулії Морлі, генеральному директору організації "Міс Світу", - каже дівчина.

Вероніка Дідусенко звернулася до організаторів конкурсу "Miss World" (відео: YouTube/Veronika Didusenko Official)

Вона дала Джулії Морлі шість тижнів для відповіді і висловила надію повернутися вже з гарними новинами.

"Материнство і заміжжя не повинні обмежувати права жінок, не даючи можливості брати участі в конкурсах краси. Ми вважаємо, що кожна жінка заслуговує на можливість поділитися своїм натхненним досвідом і одного разу стати прикладом для жінок у всьому світі", - розповідає Дідусенко.

Вероніка Дідусенко з сином (фото: Master Management 360)

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2018 року стало відомо, що корону "Міс Україна" отримала 23-річна Вероніка Дідусенко. Але незабаром з'ясувалося, що у дівчини є син. Тоді результати конкурсу були переглянуті, і корону віддали 19-річній Леонілі Гузь.

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