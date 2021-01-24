Мишина рассказала о семейном насилии и сложных отношениях

Популярная украинская актриса и главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина откровенно рассказала о семейном насилии и сложных отношениях. Она призналась, что жила с абьюзером.

Актриса рассказала о начале своей карьеры, которая была не простой, поскольку у нее не было ролей и один режиссер сказал, что ей никогда не стать актрисой, поскольку она больше модель. Об этом Мишина рассказала на своей странице в Instagram.

В то время у Мишиной был сложный период. Она снимала комнату с черными от плесени потолками, и боялась, что не сможет купить ребенку все самое необходимое.

В тот момент она познакомилась с молодым человеком, который перевез ее к себе и в первые месяцы все было замечательно, но потом она начала замечать тревожные звоночки в их отношениях.

Мужчина начал ее оскорблять во время ссор и говорил, что она сама его довела своим поведением.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Все ухудшалось, я регулярно слушала, что все актрисы шлюхи и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу", - призналась актриса.

Мужчина также оказывал финансовое давление на нее и даже отбирал все подарки. После этого он начал применять рукоприкладство. При этом полиция не реагировала на такие вызовы, что еще больше угнетало Мишину. У нее появилось ощущение, что она заслуживает этого.

"Сейчас я говорю спасибо за такой путь, за то, что смогла взять ответственность за свою жизнь, начала работать над собой, много учиться и постепенно выбираться. За силу своей души и бесконечную веру", - отметила Мишина.

Напомним, победитель "Холостячки" Александр Эллерт рассказал, сколько ему понадобилось времени, чтобы влюбиться в Ксению Мишину.

Ранее Мишина рассказала о заботе Эллерта и интимных сценах.