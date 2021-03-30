От "минусов" до +18: синоптики ошарашили прогнозом на последний день марта

"С одной стороны март еще напомнит о себе ночными небольшими "минусами" в восточной части Украины, а уже днем растопит сердца самых отъявленных скептиков замечательными +15+18 градусов в западных областях", - пишет Диденко.

Тем не менее в большинстве областей 31 марта будет +10+14 градусов. На Востоке +6+9 тепла.

В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской области, Крыму - от +8 до +12 тепла, а в западном регионе - от +15 до +18 градусов.

Что касается осадков, то в среду в Украине будет преобладать сухая погода.

"Разве что ночью и утром в западных и северных областях немного покапает дождиком. Ветер ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный", - пишет Диденко.

В Киеве этой ночью и утром вероятен небольшой дождь. В течение дня будет сухо и тепло, до +14 градусов.

А вот 1 апреля по Украине будет +12+19 тепла, а на Западе возможна даже весенняя гроза.

"Конец недели немного присядет понюхать крокусы - в большинстве наших областей похолодает на 2-4 градуса", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре показали карты погоды на последний день марта.

Фото: Погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)