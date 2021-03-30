Від "мінусів" до +18: синоптики приголомшили прогнозом на останній день березня

"З одного боку березень ще нагадає про себе нічними невеликими "мінусами" у східній частині України, а вже вдень розтопить серця найзапекліших скептиків чудовими +15+18 градусів у західних областях", - пише Діденко.

Тим не менш в більшості областей 31 березня буде +10+14 градусів. На Сході +6+9 тепла.

У Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській області, Криму - від +8 до +12 тепла, а в західному регіоні - від +15 до +18 градусів.

Що стосується опадів, то у середу в Україні буде переважати суха погода.

"Хіба що вночі та вранці у західних та північних областях трохи покапає дощиком. Вітер очікується з південного заходу, невеликий або помірний", - пише Діденко.

У Києві вночі та вранці можливий невеликий дощ. Протягом дня буде сухо і тепло, до +14 градусів.

А ось 1 квітня по Україні буде +12+19 тепла, а на Заході можлива навіть весняна гроза.

"Кінець тижня трохи сяде понюхати крокуси - у більшості наших областей знизиться на 2-4 градуси", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі показали карти погоди на останній день березня.

Фото: Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)