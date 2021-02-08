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Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля

Автор: Анна Киселева

8 февраля православные христиане вспоминают преподобного Феодора Студита, игумена. По поверьям, сегодня, в один из самых мистических дней в году, покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле.

Какие с этим днем связаны запреты, традиции и приметы, рассказывает Lady.tochka.net.

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Традиции дня

В этот день было принято приходить в церковь и молиться преподобному Федору. Православные христиане верят, что святой может помочь в исцелении от грудных болезней и от болей в желудке. У него было принято просить о здоровье для себя и близких.

В народе в этот день по легендам покойные "приходили" к тем, кто забыл о них. Души умерших являлись к тем, кто давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за упокой души. Чтобы не наслать на себя беду, было принято оставлять с внешней стороны окна гостинцы, а также навещать могилы близких умерших в светлое время суток. Также было принято сыпать на могилы золу и просить души умерших не беспокоить живых. Покойные родственники не "приходили", если в доме ночевал посторонний человек.

В этот день заказывали молебен за упокой душ родственников, кропили дом святой водой.

Те кто родился в этот день должны были есть гороховую кашу, чтобы набраться сил на весь будущий год.

Запреты на 8 февраля

8 февраля лучше не заниматься уборкой, а особенно – мытьем полов. Считается, что так можно избавиться от всего хорошего: удачи, достатка и даже от здоровья.

Не рекомендуется в этот день не только носить грязную одежду, но и допускать “грязные” мысли (завидовать или желать зла). В противном случае можно лишиться удачи на ближайший год. А весь негатив этого дня вернется в троекратном размере.

Также не дают 8 февраля обещаний, которые не смогут выполнить вовремя.

Категорически нельзя в Федоров день конфликтовать, лучше вообще остаться дома, не стоит планировать дальних поездок.

Приметы на 8 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

  • безветренная и ясная погода – скоро придет весна;
  • какая погода на Федора, такова и весна будет;
  • метель - зиме еще долго быть.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в 2021 году наступит Масленица и как ее принято отмечать.

А также рассказывали о том, какие праздники и памятные даты будут отмечать в Украине в феврале 2021 года.

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