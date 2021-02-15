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Мешан Маркл снова беременна: стало известно, когда герцогиня родит

Новина українською → США, Понедельник 15 февраля 2021 13:37
Мешан Маркл снова беременна: стало известно, когда герцогиня родит Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, и судя по всему срок беременности герцогини достаточно солидный. Ведь родить второго малыша она должна уже в конце весны.

Об этом пишет US Weekly.

"Меган отлично себя чувствует, она счастлива и здорова. Пара в восторге от того, что у Арчи появится брат или сестра. Они мечтали о том, чтобы их семья стала больше, - рассказывает инсайдер. - Ребенок должен родиться в конце весны".

По словам источника, близкого к паре, Меган и Гарри очень счастливы. Они не спешили делиться радостной новостью, пока срок беременности не будет представлять риска. Ведь летом 2020-го герцогиня Сассекская пережила выкидыш.

Первенцу семейства в мае исполнится 2 года, но герцоги заявляют, что будут воспитывать детей без нянь. А когда им нужно отлучится, к паре приезжает мама Меган Дория Рэгланд, которая живет неподалеку.

Как сообщает Reuters, 94-летняя королева Елизавета II пришла в восторг от радостной новости и поздравила пару.

Сообщается, что "ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего".

Отметим, что Меган и Гарри вместе с сыном Арчи живут с лета 2020 года на родине актрисы - в США. Они поселились в доме в Монтесито, штат Калифорния. Особняк стоит 15 миллионов долларов, в нем 9 спален и 16 ванных.

Напомним, что новость о второй беременности Меган появилась 14 февраля - в День всех влюбленных.

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