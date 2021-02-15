Меган Маркл беременна: история любви, выкидыша и скандалов королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Символично, что этой новостью внук и невестка королевы Елизаветы II порадовали в День всех влюбленных - 14 февраля. История любви младшего сына принцессы Дианы и сериальной актрисы несомненно войдет в историю, ведь они прошли непростой путь, чтобы оградить свои чувства от недоброжелателей.

Про главные скандалы и трагедии герцогов Сассекских - читайте в материале Lite.

Сейчас Меган и Гарри - светская пара, не отягощенная королевскими обязанностями. Они вместе со своим сыном Арчи, которому в мае исполнится два года, живут в доме в Монтесито, штат Калифорния. Особняк стоит 15 миллионов долларов, в нем 9 спален и 16 ванных.

Несмотря на отказ от привилегий, Меган и Гарри активно занимаются благотворительностью, выступают за борьбу против расового и гендерного неравенства, а также отстаивают свою позицию в вопросе климатических изменений.

Как зародилась любовь Меган и Гарри

Их путь к свободе был нелегким с самого начала отношений. Американская актриса среднего звена, засветившаяся в сериале "Форс-мажоры", познакомилась с принцем Гарри четыре года назад на свидании вслепую. Спустя три месяца он признался ей в любви, а через год, во время поездки в Африку, сделал предложение.

Их отношения долгое время держались в секрете. Папарацци то и дело пытались поймать парочку, но многие до самого конца не верили, что самый завидный жених Великобритании, гуляка и весельчак-скандалист Гарри остепенился.

Тогда принцу было 33 года, а его невесте - 36. Кроме того, афро-американские корни Меган долго не давали покоя ненавистникам пары.

Меган Маркл и принц Гарри на свидании (фото: instagram.com/royalfamilynews)

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри стало ярчайшим событием 2018 года

Свадьба принца Гарри, герцога Сассекского, и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Свадебное платье Меган от креативного директора Дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер стала тогда предметом споров и громких обсуждений. И ткань тяжелая, и сидит не по фигуре - тем не менее этот наряд задал тренд на долгое время в свадебной моде.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

А после свадьбы было много толков по поводу испорченных отношений между братьями - Гарри и Уильямом. Поговаривали, что Меган стала причиной раздора между дружными родственниками.

Рождение первенца Арчи

Первое официальное заявление о предстоящем рождении у герцога и герцогини Сассекских ребенка было сделано 15 октября 2018 года. Тогда же была озвучена приблизительная дата - весна 2019 года.

Меган Маркл беременна первенцем (фото: Getty Images)

Спустя почти год после свадьбы у пары родился первенец. Мальчик появился на свет 6 мая, и его нарекли Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Счастливое семейство переселилось в недавно отремонтированный Фрогмор-хаус неподалеку от Виндзорского замка. Но счастье длилось недолго, вскоре последовали скандалы, отречение и переезд.

Фрогмор-хаус (фото из открытых источников)

Громкий скандал с частным самолетом

Уже летом пара отправилась в большое благотворительное турне по Африке, в рамках которого много говорилось о загрязнении окружающей среды. Тогда же они впервые показали лицо первенца Арчи.

Но уже в конце лета 2019-го грянул громкий скандал. Как оказалось, они также путешествовали на Ибицу вместе с четырехмесячным сыном Арчи на частном суперджете, который загрязняет окружающую среду сильнее, чем обычные пассажирские лайнеры.

СМИ выяснили, что они совершили несколько перелетов. После чего принцу Гарри пришлось много оправдываться, а резонанс от скандала длился очень долго.

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: Getty Images)

Разрыв с королевской семьей и скитания Меган и Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию еще в ноябре 2019-го. Они некоторое время жили в доме на острове Ванкувер в Канаде. А в марте после полного сложения обязанностей перебрались жить на вотчину Меган - Калифорнию, США.

Причиной такого кардинального решения стало излишнее внимание к паре, особенно в свете последних скандалов.

Папарацци буквально не давали им покоя ни днем ни ночью, запуская дроны над их коттеджем Фрогмор-хаус. Позже этот дом заняла двоюродная сестра Гарри - принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком.

С лета 2020-го Меган и Гарри живут в роскошном особняке в Калифорнии.

Дом Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии (фото: Legion-Media)

Новость о пережитом выкидыше

В ноябре прошлого года стало известно, что герцогиня пережила выкидыш после переезда в США еще летом. Герцогиня появилась на ТВ, рассказав, как почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка в больницу.

Позже в сети появились фото, сделанные еще до выкидыша, на кадрах видно, что живот герцогини Сассекской заметно округлился.

Вторая беременность, объявленная в День святого Валентина

"Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и Герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка", - заявили представители 14 февраля.

Пожелаем Меган легкого течения беременности, и ждем от нее новых фото с округлившимся животом!