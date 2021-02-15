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Меган Маркл знову вагітна: стало відомо, коли герцогиня народить

Новость на русском → США, Понеділок 15 лютого 2021 13:37
Меган Маркл знову вагітна: стало відомо, коли герцогиня народить Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл і принц Гаррі чекають другу дитину, і судячи з усього термін вагітності герцогині досить солідний. Адже народити другого малюка вона повинна вже в кінці весни.

Про це пише US Weekly.

"Меган відмінно себе почуває, вона щаслива і здорова. Пара в захваті від того, що у Арчі з'явиться брат або сестра. Вони мріяли про те, щоб їхня сім'я стала більшою, - розповідає інсайдер. - Дитина повинна народитися в кінці весни".

За словами джерела, близького до пари, Меган і Гаррі дуже щасливі. Вони не поспішали ділитися радісною новиною, поки термін вагітності не становитиме ризику. Адже влітку 2020-го герцогиня Сассекська пережила викидень.

Первістку сімейства у травні виповниться 2 роки, але герцоги заявляють, що будуть виховувати дітей без нянь. А коли їм потрібно піти куди-небудь, до пари приїжджає мама Меган Дорія Регланд, яка живе неподалік.

Як повідомляє Reuters, 94-річна королева Єлизавета II прийшла в захват від радісної новини та привітала пару.

Повідомляється, що "її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський і вся родина щасливі і бажають їм всього найкращого".

Зазначимо, що Меган і Гаррі разом з сином Арчі живуть з літа 2020 року на батьківщині актриси - в США. Вони оселилися в будинку в Монтесіто, Каліфорнія. Особняк коштує 15 мільйонів доларів, в ньому 9 спалень і 16 ванних.

Нагадаємо, що новина про другу вагітність Меган з'явилася 14 лютого - День всіх закоханих.

Раніше ми писали також про історію знайомства, кохання і скандалів найбільш обговорюваною пари британської королівської сім'ї.

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