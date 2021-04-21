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Мерзкий холод, заморозки и сплошные дожди: синоптики ошарашили прогнозом до конца апреля

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет холодной до конца апреля, возможны ночные заморозки, а дожди ожидаются почти каждый день.

Об этом нам рассказали синоптики ресурсов Gismeteo, Accuweather, Meteoprog.

Так, по данным ресурса Gismeteo, до конца апреля нас ждут температурные качели, но в основном погода будет холодной с обилием осадков.

В ближайшей перспективе ожидается довольно теплый день в четверг, 23 апреля, а с 24 по 28 число будет холодно, на Западе и Севере возможны ночные заморозки. Но 29-30 апреля температура немного повысится.

Дожди, местами с грозами, будут почти ежедневно.

Ниже смотрите прогноз погоды до конца апреля для Киева, Львова, Харькова, Одессы.


Скрин: Прогноз погоды в Украине на 10 дней (gismeteo.ua)

Синоптики Accuweather также прогнозируют, что погода до конца апреля будет холодной, но осадков по их данным будет умеренно. По крайней мере такое й прогноз они дали для Киева.

Скрин: Погода в Киеве до конца апреля (accuweather.com)

Ресурс Meteoprog также прогнозирует Киеву холода до конца второго месяца весны. Но в последний дни апреля может прийти потепление. Спад температуры до +9+10 днем будет с 23 по 27 число.

Скрин: Погода в Киеве до конца апреля (meteoprog.ua)

Ранее синоптики также рассказали, что погода в Украине будет холодной на Пасху и майские праздники.

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