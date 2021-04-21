Мерзенний холод, заморозки і суцільні дощі: синоптики шокували прогнозом до кінця квітня

Так, за даними ресурсу Gismeteo, до кінця квітня нас чекають температурні гойдалки, але в основному погода буде холодною з великою кількістю опадів.

У найближчій перспективі очікується досить теплий день у четвер, 23 квітня, а з 24 по 28 число буде холодно, на Заході і Півночі можливі нічні заморозки. Але 29-30 квітня температура трохи підвищиться.

Дощі, місцями з грозами, будуть майже щодня.

Нижче дивіться прогноз погоди до кінця квітня для Києва, Львова, Харкова, Одеси.



Прогноз погоди в Україні на 10 днів (gismeteo.ua)

Синоптики Accuweather також прогнозують, що погода до кінця квітня буде холодною, але опадів за їхніми даними буде помірно. Принаймні такий прогноз вони дали для Києва.

Погода в Києві до кінця квітня (accuweather.com)

Ресурс Meteoprog також прогнозує Києву холоди до кінця другого місяця весни. Але в останні дні квітня може прийти потепління. Спад температури до +9+10 вдень буде з 23 по 27 число.

Погода в Києві до кінця квітня (meteoprog.ua)