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Меркурій в Близнюках: астролог зробила попередження і розповіла, кому сильно пощастить

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 17:00
Меркурій в Близнюках: астролог зробила попередження і розповіла, кому сильно пощастить Фото: Астролог попередила про Меркурій в Близнюках
Автор: Світлана Мащенко

Меркурій здійснив перехід в знак Зодіаку Близнюки 4 травня і залишиться там з урахуванням ретроградності до 11 липня. Цей період принесе успіх у справах пов'язаних зі спілкуванням, комерцією, навчанням, але й несе ряд ризиків. Про всі плюси, мінуси, вигоди і недоліки цього часу - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про цю подію нам розповіла астролог Аріна Артуровна.

"Спритний, моторний, хитрий і дуже гучний малий. Він здатний на все і навіть на довге мовчання тільки заради того, щоб в один момент видати таке, від чого навіть найсвітліші уми здадуться тихими і до неподобства нудними", - розповідає астролог.

Експерт каже, що в цей час успіх чекає в комерції, переговорах, логістиці, посередництві, поїздках, журналістиці, консалтингу, ЗМІ. Сприятливий період для будь-яких листувань, бюрократії, виступів, оскільки максимальна контактність із зовнішнім світом і гаджетами.

"Легка здатність до навчання (підвищення кваліфікації, іноземні мови, Підготовка до іспитів), надшвидкість оперативної пам'яті мозку, об'єктивність і неупередженість суджень, включений режим мультизадачності", - додала Аріна Артуровна.

Але і недоліків у Меркурія в Близнюках дуже багато:

  • нудно займатися однією темою довго
  • не видно загальної картини ситуації
  • акумуляція всіх пліток
  • складно пріоритизувати інформацію
  • брехня і неповна подача інформації
  • багато порожньої балаканини, немає стратегії
  • безвідповідальність по відношенню до слів
  • важко спрогнозувати і зрозуміти вигоду від знайомств і зв'язків
  • кількість інформації переважає над якістю

Раніше астролог розповідала всім знакам Зодіаку, що зміниться для них в житті, кар'єрі, любові і прибутку.

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