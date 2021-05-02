Меладзе растрогал признанием о родителях: они есть в каждой моей песне

По словам Меладзе, мама и папа присутствуют в каждой его песне.

Фото: Валерий, Лиана и Константин Меладзе с родителями (instagram.com/meladzemusic)

"Мы - очень сплоченная семья. Не бывает такого дня, чтобы мы не звонили маме с папой, не думали о них, не говорили о них между собой. Наверное, поэтому они до сих пор живы и здоровы, слава Богу. И надеюсь, смогут прожить еще много-много лет", - признался Константин.

Он добавил, что вместе с братом и сестрой стараются быть рядом возле родителей и "стимулировать их к какой-то бурной жизнедеятельности".

Фото: Валерий, Лиана и Константин Меладзе в детстве (instagram.com/meladzemusic)

"Мама до сих пор готовит на пятерых: на себя, папу и нас троих, потому что мы время от времени залетаем в гости, и у нее должны быть полные кастрюли еды. Ежедневно встает через "не могу" и готовит, папа бежит на базар за продуктами... Мы продолжаем жить единой семьей, хотя и у Валеры своя семья, и у сестры, и у меня... И это - счастливые семьи", - подытожил он.