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Меладзе растрогал признанием о родителях: они есть в каждой моей песне

Автор: Владимир Костырин

Константин Меладзе, который недавно рассказал, почему не помогает своей дочери Лии, растрогал признанием о своих родителях.

Об этом знаменитый композитор и продюсер Константин Меладзе сказал в интервью в программе "Люди большого города" на телеканале KYIV.LIVE.

По словам Меладзе, мама и папа присутствуют в каждой его песне.

Фото: Валерий, Лиана и Константин Меладзе с родителями (instagram.com/meladzemusic)

"Мы - очень сплоченная семья. Не бывает такого дня, чтобы мы не звонили маме с папой, не думали о них, не говорили о них между собой. Наверное, поэтому они до сих пор живы и здоровы, слава Богу. И надеюсь, смогут прожить еще много-много лет", - признался Константин.

Он добавил, что вместе с братом и сестрой стараются быть рядом возле родителей и "стимулировать их к какой-то бурной жизнедеятельности".

Фото: Валерий, Лиана и Константин Меладзе в детстве (instagram.com/meladzemusic)

"Мама до сих пор готовит на пятерых: на себя, папу и нас троих, потому что мы время от времени залетаем в гости, и у нее должны быть полные кастрюли еды. Ежедневно встает через "не могу" и готовит, папа бежит на базар за продуктами... Мы продолжаем жить единой семьей, хотя и у Валеры своя семья, и у сестры, и у меня... И это - счастливые семьи", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе рассказал о карантине с женой, и признался, что поначалу это было счастье.

Также мы писали о том, что недавно было рассекречено элитное жилье Брежневой и Меладзе в Киеве на миллионы долларов.

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