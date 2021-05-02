Меладзе зворушив зізнанням про батьків: вони є в кожній моїй пісні

За словами Меладзе, мама і тато присутні в кожній його пісні.

Фото: Валерій, Ліана і Костянтин Меладзе з батьками (instagram.com/meladzemusic)

"Ми - дуже згуртована сім'я. Не буває такого дня, щоб ми не дзвонили мамі з татом, не думали про них, не говорили про них між собою. Напевно, тому вони досі живі та здорові, слава Богу. І сподіваюся, зможуть прожити ще багато-багато років", - зізнався Костянтин.

Він додав, що разом з братом і сестрою намагаються бути поруч біля батьків і "стимулювати їх до якоїсь бурхливої життєдіяльності".

Фото: Валерій, Ліана і Костянтин Меладзе в дитинстві (instagram.com/meladzemusic)

"Мама досі готує на п'ятьох: на себе, тата і нас трьох, тому що ми час від часу залітаємо в гості, і у неї повинні бути повні каструлі їжі. Щодня встає через "не можу" і готує, тато біжить на базар за продуктами... Ми продовжуємо жити єдиною сім'єю, хоча й у Валери своя сім'я, і у сестри, і у мене... І це - щасливі сім'ї", - підсумував він.