Меладзе зворушив зізнанням про батьків: вони є в кожній моїй пісні

Костянтин Меладзе, який нещодавно розповів, чому не допомагає своїй дочці Лії, зворушив зізнанням про своїх батьків.
Про це знаменитий композитор і продюсер Костянтин Меладзе сказав в інтерв'ю в програмі "Люди великого міста" на телеканалі KYIV.LIVE.
За словами Меладзе, мама і тато присутні в кожній його пісні.
Фото: Валерій, Ліана і Костянтин Меладзе з батьками (instagram.com/meladzemusic)
"Ми - дуже згуртована сім'я. Не буває такого дня, щоб ми не дзвонили мамі з татом, не думали про них, не говорили про них між собою. Напевно, тому вони досі живі та здорові, слава Богу. І сподіваюся, зможуть прожити ще багато-багато років", - зізнався Костянтин.
Він додав, що разом з братом і сестрою намагаються бути поруч біля батьків і "стимулювати їх до якоїсь бурхливої життєдіяльності".
Фото: Валерій, Ліана і Костянтин Меладзе в дитинстві (instagram.com/meladzemusic)
"Мама досі готує на п'ятьох: на себе, тата і нас трьох, тому що ми час від часу залітаємо в гості, і у неї повинні бути повні каструлі їжі. Щодня встає через "не можу" і готує, тато біжить на базар за продуктами... Ми продовжуємо жити єдиною сім'єю, хоча й у Валери своя сім'я, і у сестри, і у мене... І це - щасливі сім'ї", - підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Костянтин Меладзе розповів про карантин з дружиною, і зізнався, що спочатку це було щастя.
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