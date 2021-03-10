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Меган Маркл захлопнула дверь перед лицом Кейт Миддлтон после ссоры со слезами

Автор: Владимир Костырин

Меган Маркл в нашумевшем интервью Опре Уинфри рассказала, что Кейт Миддлтон довела ее до слез во время ссоры из-за платьев подружек невесты пару лет назад. Однако выяснилось, что конфликт этим не закончился - герцогиня Сассекская захлопнула дверь перед лицом жены принца Уильяма, когда она пришла извиняться.

Об этом заявляют источники в королевской семье, пишет The Times.

Как рассказывает Маркл, герцогиня Кембриджская после инцидента с платьями подарила ей цветы с извинениями, и та ее простила.

Также жена принца Гарри в интервью назвала Миддлтон хорошим человеком.

Отметим, что версия бывшей актрисы о конфликте со слезами перевернула существующее повествование с ног на голову - ранее утверждалось, что это Меган заставила 39-летнюю герцогиню Кембриджскую плакать.

Сейчас в британской газете со ссылкой на инсайдеров утверждается, что предложение Кейт помириться после той истории со ссорой из-за платьев было отклонено Маркл на следующий день.

Так, герцогиня Кембриджская приехала с букетом цветов в резиденцию принца Гарри с невестой в Ноттингем-коттедж.

Однако герцогиня Сассекская хлопнула дверью перед лицом Кейт, когда она пыталась подарить ей цветы, и разговаривать не пожелала. Более того, сообщается, что этот букет жена Гарри просто выбросила.

Напомним, 9 марта британская королевская семья ответила на резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри, выступив с официальным заявлением.

Ранее сообщалось, что в интервью Меган Маркл созналась в желании совершить суицид, поскольку жизнь во дворце была для нее очень тяжелой.

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Новости Украины Кейт МиддлтонинтервьюМеган Марклпринц Гарри
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