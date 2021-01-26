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Меган Маркл станет главной героиней фильма

Вторник 26 января 2021 07:11
Меган Маркл станет главной героиней фильма
Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Отец Меган Маркл, Томас Маркл намерен снять документальный фильм. В нем он расскажет о своей жизни и жизни своей знаменитой дочери, которая вышла замуж за принца Гарри.

В своем фильме Томас планирует показать всю свою жизнь, затронуть тему театра и кино, а также показать зрителям жизнь Меган, ее взросление, актерскую карьеру и свадьбу с принцем Гарри. Об этом сообщает Insider.

Он отмечает, что вхождение дочери в королевскую семью очень повлияло на жизнь их семьи. При этом Томас надеется, что этот документальный фильм поможет ему выяснить, что пошло не так в их отношениях.

Томас Маркл ранее рассказывал в документальном фильме телевизионного канала "Channel 5" "Томас Маркл: Моя история", что плакал, когда наблюдал как принц Чарльз ведет его дочь под венец, хотя на его месте должен был быть он.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри решили позлить королеву Елизавету II. Дело в том, что семейная пара собралась запустить собственное комедийное шоу. Но эта идея не нравится королеве Елизавете, поскольку на кону честь и достоинство Британской монархии.

Мы также писали о том, что сводная сестра Меган Маркл Саманта выпустит книгу мемуаров, в которой будет неприятная правда про жену принца Гарри.

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Новости Украины Стиль жизни королевская семьяМеган Маркл

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