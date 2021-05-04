Меган Маркл стала письменницею: про що книга герцогині

Меган Маркл написала книгу, і збирається опублікувати свій твір вже у червні. Літературний дебют вагітної герцогині Сассекської називається "Лавка" - це дитяча книга про стосунки батька і сина.

На написання твору Меган надихнули чоловік принц Гаррі та їх син Арчі.

Дата виходу "Лавки", яку опублікує видавництво Penguin Random House, намічена на 8 червня. Книга проілюстрована художником Крістіаном Робінсоном.

У видавництві поінформували, що Меган також зробить версію аудіокниги.

""Лавка" почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка на День батька, через місяць після народження Арчі. Цей вірш став справжньою історією", - розповідає герцогиня про свою книгу.

Також вона високо оцінила малюнки художника, використані у творі, назвавши їх "красивими і неземними акварельними ілюстраціями, що показують теплоту, радість і комфорт стосунків між батьками та синами з усіх верств суспільства". Меган додала, що тісно співпрацювала з Крістіаном, оскільки ілюстрації були для неї особливо важливими.

Меган Маркл написала дитячу книгу "Лавка" (фото: metro.co.uk)

"Я сподіваюся, що "Лавка" знайде відгук у кожній родині, незалежно від її складу, так само як і в моїй", - зазначила Маркл.

У прес-релізі про книгу говориться, що вона "зворушливо відображає стосунки між батьками і синами, що розвиваються та розширюються" і буде нагадувати читачам про безліч різних способів набуття любові.

У релізі Меган описана, як "мати, дружина, феміністка та активістка", яка "живе у своєму рідному штаті Каліфорнія зі своєю сім'єю, двома собаками і зростаючим виводком врятованих курей".

Меган Маркл написала дитячу книгу, на яку її надихнув чоловік принц Гаррі та син Арчі (фото: metro.co.uk)