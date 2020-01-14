Меган Маркл согласилась озвучивать проекты Disney ради спасения слонов: детали сделки

После отречения от королевских обязанностей перед Меган Маркл и принцем Гарри возникла новая проблема - финансовая. Ведь после окончательного вступления в силу решения герцогов Сассекских, королевский двор прекратить финансирование их нужд. Так что Меган и Гарри придется самим заботиться о благосостоянии своей семьи. Однако эксперты утешают - за скандальную пару можно не переживать. На своей бешенной популярности они могут сколотить целое состояние. И уже в этом году поклонникам пары стоит ожидать необычных проявлений со стороны своих любимчиков. И эти перемены уже начались!

Похоже, что первым делом Меган решила вспомнить о своей актерской карьере. Как передает издание Deadline, Меган уже сделала первый серьезный шаг на пути новой жизни. Маркл подписала контракт с всемирно известной студией Disney! При этом обратите внимание, что первое деловое предложение (и очень даже серьезное) Меган поступило буквально в течение недели после ее отказа от королевских полномочий.

Так, герцогиня Сассекская, согласно контракту, согласилась озвучить героиню одного из новых мультипликационных проектов Disney. Конечно же, пока что не говорят, что именно это будет за проект.

В обмен на услуги Меган Маркл Disney перенаправит пожертвование благотворительной организации “Слоны без границ” (Elephants Without Border).

Меган Маркл и принц Гарри точно в беде не остануться после отречения от королевских обязанностей (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также в подобных проектах очень заинтересован принц Гарри, который является президентом благотворительной организации African Parks.

Однако это пока что не отвечает на главный вопрос - как скандальная пара планирует оплачивать свои счета в будущем, соглашаясь лишь на благотворительные проекты. Но перспектива ясна - перед Меган и Гарри открывается огромное поле новый возможностей и колоссальных заработков. Кроме того, не стоит забывать, что сделка с Disney может быть первым шагом на пути разрастания новой “империи” - торговой марки “Sussex Royal”, которую официально закрепили за собой Меган и Гарри.

Кстати, напомним, что 38-летняя Меган не теряет даром времени и уже ведет переговоры с гигантом модной индустрии – французским модным домом Givenchy.