Меган Маркл погодилася озвучувати проекти Disney заради порятунку слонів: деталі угоди

Після зречення від королівських обов'язків перед Меган Маркл і принцом Гаррі виникла нова проблема - фінансова. Адже після остаточного вступу в силу рішення герцогів Сассекських, королівський двір припинити фінансування їх потреб. Так що Меган і Гаррі доведеться самим дбати про добробут своєї родини. Однак експерти втішають - за скандальну пару можна не переживати. На своїй шаленій популярності вони можуть сколотити цілий статок. І вже в цьому році шанувальникам пари варто очікувати незвичайних проявів з боку своїх улюбленців. І ці зміни вже почалися!

Схоже, що першим ділом Меган вирішила згадати про свою акторську кар'єру. Як передає видання Deadline, Меган вже зробила перший серйозний крок на шляху нового життя. Маркл підписала контракт із всесвітньо відомою студією Disney! При цьому зверніть увагу, що перша ділова пропозиція (і навіть дуже серйозна) Меган надійшла буквально протягом тижня після її відмови від королівських повноважень.

Так, герцогиня Сассекська, згідно з контрактом, погодилася озвучити героїню одного з нових мультиплікаційних проектів Disney. Звичайно ж, поки що не говориться, що саме це буде за проект.

В обмін на послуги Меган Маркл Disney перенаправить пожертвування благодійній організації "Слони без кордонів" (Elephants Without Border).

Меган Маркл і принц Гаррі точно в біді не залишаться після зречення від королівських обов'язків (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також у подібних проектах дуже зацікавлений принц Гаррі, який є президентом благодійної організації African Parks.

Однак це поки що не відповідає на головне питання - як скандальна пара планує оплачувати свої рахунки в майбутньому, погоджуючись лише на благодійні проекти. Але перспектива ясна - перед Меган і Гаррі відкривається величезне поле новий можливостей і колосальних заробітків. Крім того, не варто забувати, що угода з Disney може бути першим кроком на шляху розростання нової "імперії" - торговельної марки "Sussex Royal", яку офіційно закріпили за собою Меган і Гаррі.

До речі, нагадаємо, що 38-річна Меган не втрачає дарма часу і вже веде переговори з гігантом модної індустрії – французьким модним будинком Givenchy.