Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свой дом за 15 млн долларов: 9 спален и 16 ванных

Меган Маркл и ее муж принц Гарри впервые за время переезда в США показали изнутри свой дом, который стоит 15 миллионов долларов. Как известно, пара переехала в Америку в июне 2020 года. Герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим сыном Арчи живут в доме в Монтесито, штат Калифорния.

Как сообщает издание Hello, кухня сделана в кремовом цвете. Мебель на ней оборудована деревянными шкафами, которые украшают ручки из латуни. Как неоднократно говорили супруги, жилище им обошлось в 11,2 млн фунтов стерлингов (это более 15 млн долларов). В доме есть девять спален и 16 ванных комнат.

Возле главного здания дома есть еще отдельный гостевой дом. В нем две спальни и две ванные комнаты. После переезда пара предпочитает больше всего времени проводить в гостиной. Она оформлена в светлых тонах.

Это гостиная в дома Гарри и Меган (фото: hellomagazine.com)

Во второй гостиной в доме есть большой кирпичный камин, белые стены, окна с черными рамами. В углу находится высокое комнатное растение, которое выгодно подчеркивает интерьер.

Вторая гостиная в доме герцогов Сассекских (фото: hellomagazine.com)

Напомним, что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри избавились от коттеджа Фрогмор в Виндзоре, который считался британской резиденцией пары. Ключи от особняка передали членам королевской семьи: принцессе Евгении Йоркской и ее мужу Джеку Бруксбэнку.

Как мы ранее писали, Меган Маркл прокоментировала тот факт, что в свидетельстве о рождении сына Арчи, ее имя было вычеркнуто. Вместо Рейчел Меган туда вписали титул "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская"