Меган Маркл появилась на публике без драгоценного обручального кольца - перемены начались

Меган Маркл и принц Гарри вызвали небывалую шумиху в Великобритании, официально отказавшись от полномочий высокопоставленной королевской семьи. В соцсетях “смакуют” эту новость как могут, создавая десятки забавных мемов под хештегами #Sussexit и #Megxit (обыгрывая слово Brexit - выход Великобритании из Евросоюза). Но герцоги Сассекские и не думают останавливаться, все больше подливая масла в огонь. Недавно Меган попала в объектив папарацци. При этом от внимательных журналистов не ускользнула важная деталь - 38-летняя герцогиня появилась на публике без обручального кольца!

Примечательно, что такие перемены случились сразу же после новостей о том, что скандальные супруги отрекаются от престола и королевских обязанностей. Эксперты предполагают, что Меган вместе с титулом пришлось также “попрощаться” с драгоценностями монаршей семьи, которые должны передаваться от поколения к поколению.

Отметим, что новый выход в свет состоялся сегодня, когда Маркл посетила одно из представлений в Национальном театре Дорфмана в Лондоне. Кстати, Меган является покровительницей этого культурного заведения.

Меган Маркл во время визита в Национальный театр Дорфмана в Лондоне (скриншот с сайта justjared.com)

В объектив папарацци супруга принца Гарри попала как раз в направлении здания с телохранителями и личным ассистентом. Экс-актриса выбрала для очередного делового выхода сдержанный образ - черные брюки, в которые заправлена голубая рубашка, на плечи наброшено черное классическое пальто, а на ножках лодочки. Аутфит завершает любимая прическа Меган - высоко собранные волосы, что показывает ее идеальный овал лица.

Скриншот с сайта justjared.com

При этом Маркл вообще отказалась от каких-либо украшений, даже от обручального кольца, которое сопровождало герцогиню ранее во время всех ее выходов. Более того, на пальчике герцогини не было замечено так называемое кольцо верности, подаренное принцем Гарри на первую годовщину их свадьбы. Помолвочное кольцо с тремя бриллиантами также “куда-то подевалось”. Напомним, что последний аксессуар принц Гарри заказывал по личному дизайной. И в этом кольце есть бриллианты из личной коллекции украшений мамы Гарри - принцессы Дианы. А также драгоценные камни, привезенные принцем из Ботсваны. Это знаковая страна для герцогов Сассекских. Ведь именно здесь они провели свои первые свидания, пока про их роман еще не было известно публично.

Напомним, сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет.