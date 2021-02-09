Мать Доминики Ющенко оправдалась за провал дочки на Голосе країни 2021

Дочь Ющенко говорит, что Доминика осуществила свою мечту - попала на "Голос", но, к сожалению, переволновалась. В результате дочь не прошла дальше этапа слепых прослушиваний.

"Ну что же, мечта дочери осуществилась, она попала на отбор шоу "Голос країни", о котором мечтала долгих семь лет. Растерялась, да и волнение дало о себе знать", - пишет дочь Виктора Ющенко.

Она отметила, что все приходит с опытом, и это - только первая ступень к успеху, а дальше - будет лучше.

"Первый раз на большой сцене и перед такой важной аудиторией сыграл свою злую шутку", - добавила Виталина.

Виталина Ющенко оправдалась за неудачу дочки (instagram.com/vitalinayushchenko)

Отметим, что во время выступления Доминики Дмитрий Монатик сказал, что она сильно волновалась, и это отразилось на пении.