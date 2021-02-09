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Мати Домініки Ющенко виправдалася за провал дочки на Голосі країни 2021

Автор: Світлана Мащенко

На шоу "Голос країни" 2021 прийшла jнучка екс-президента Віктора Ющенка, яка дещо розчарувала своїм виступом. Дівчина заспівала відомий хіт групи KAZKA під назвою "Плакала", але тренерські крісла до неї не повернулися. Пізніше мама 20-річної Домініки висловилася в соцмережах про спів дочки.

Про це Віталіна Ющенко написала на своїй сторінці в Instagram.

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Дочка Ющенка каже, що Домініка здійснила свою мрію - потрапила на "Голос", але, на жаль, перехвилювалася. В результаті вона не пройшла далі етапу сліпих прослуховувань.

"Ну що ж, мрія доньки здійснилася, вона потрапила на відбір шоу "Голос країни", про який мріяла довгих сім років. Розгубилася, та і хвилювання дало про себе знати", - пише дочка Віктора Ющенка.

Вона зазначила, що все приходить з досвідом, і це - лише перша сходинка до успіху, а далі - буде краще.

"Перший раз на великій сцені і перед такою важливою аудиторією зіграв свою злий жарт", - додала Віталіна.

Віталіна Ющенко виправдалася за невдачу дочки (instagram.com/vitalinayushchenko)

Зазначимо, що під час виступу Домініки Дмитро Монатік сказав, що вона сильно хвилювалася, і це відбилося на співі.

Відзначимо, що третій випуск "Голосу країни" був досить зоряним. На сліпі прослуховування прийшла навіть суперниця Дмитра Монатіка по Х-Фактору Марія Рак.

Також ми писали, що Міла Нітіч повернулася на шоу "Голос країни" і справила фурор своїми вокальними здібностями.

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