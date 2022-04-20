Маразм крепчал: список украинских звезд, которым 50 лет нельзя ездить в РФ
Фото: В России запретили въезд некоторым украинским звездам
В России запретили въезд некоторым украинским звездам за их позицию. Под "санкции" попали более тридцати селебретис, которым не видеть гастролей по "золотому кольцу" в ближайшие 50 лет.
Список предоставили в газете Известия. В то же время силовики РФ эту информацию пока не подтвердили.
Люди из списка не смогут попасть в РФ до 2072 года, запрет начал действовать 16 апреля. В перечне оказались такие музыканты, актеры, ведущие, общественные деятели:
- Макс Барских (Николай Бортник),
- Светлана Лобода,
- Евгений Мильковский (лидер группы Нервы),
- ALEKSEEV (Никита Алексеев),
- Алан Бадоев,
- Андрей Бедняков,
- Олег Боднарчук,
- Святослав Вакарчук,
- Ян Гордиенко (блогер ЯнГо),
- Марина Гранкина (Орел и Решка),
- Ирина Швайдак (Один в каное),
- Устим Похмурский (Один в каное),
- Игорь Дзиковский (Один в каное),
- Андрей Данилко (Верка Сердючка),
- Дантес (Владимир Гудков),
- Джамала,
- Иван Дорн,
- Надя Дорофеева,
- Алексей Завгородний (Позитив)
- Настя Каменских,
- Юрий Каплан (группа Валентин Стрыкало),
- Тина Кароль,
- Дмитрий Комаров,
- Евгений Комаровский,
- Дмитрий Монатик,
- Алина Паш,
- Потап (Алексей Потапенко),
- Антон Птушкин,
- Коля Серга,
- Мила Сивацкая (актриса),
- Елена Синельникова (генпродюсер Орла и Решки).
Антон Птушкин, ведущий Орла и Решки, блогер-миллионник уже отреагировал в Twiter, поиронизировав, что "выпуска про Поволжье не будет".