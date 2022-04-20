Маразм міцнішав: список українських зірок, яким 50 років не можна їздити в РФ
Фото: у Росії заборонили в'їзд деяким українським зіркам
У Росії заборонили в'їзд деяким українським зіркам за їх позицію. Під "санкції" потрапили більше тридцяти селебретіс, яким не бачити гастролей по "золотому кільцю" в найближчі 50 років.
Список надали в газеті Известия. Водночас силовики РФ цю інформацію поки не підтвердили.
Люди зі списку Вони не зможуть потрапити в РФ до 2072 року, заборона почала діяти 16 квітня. У переліку опинилися такі музиканти, актори, ведучі, громадські діячі:
- Макс Барських (Микола Бортник),
- Світлана Лобода,
- Євген Мільковський (лідер групи Нерви),
- ALEKSEEV (Микита Алексєєв),
- Алан Бадоєв,
- Андрій Бєдняков,
- Олег Боднарчук,
- Святослав Вакарчук,
- Ян Гордієнко (блогер ЯнГо),
- Марина Гранкіна (Орел і Решка),
- Ірина Швайдак (Один в каное),
- Устим Похмурський (Один в каное),
- Ігор Дзиковський (Один в каное),
- Андрій Данилко (Вєрка Сердючка),
- Дантес (Володимир Гудков),
- Джамала,
- Іван Дорн,
- Надя Дорофєєва,
- Олексій Завгородній (Позитив)
- Настя Каменських,
- Юрій Каплан (гурт Валентин Стрикало),
- Тіна Кароль,
- Дмитро Комаров,
- Євген Комаровський,
- Дмитро Монатік,
- Аліна Паш,
- Потап (Олексій Потапенко),
- Антон Птушкін,
- Коля Серга,
- Міла Сивацька (актриса),
- Олена Синельникова (генпродюсер Орла і Решки).
Антон Птушкін, ведучий Орла і Решки, блогер-мільйонник вже відреагував в Twiter, поіронізувавши, що "випуску про Поволжя не буде".