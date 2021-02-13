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Манная каша без комочков: секретный рецепт любимого детского блюда

Автор: Анна Шиканова

Манная каша – любимое лакомство многих детей. Врачи постоянно спорят о полезности этого блюда, но сходятся в одном – каша из пшеничной крупы грубого помола не навредит детям, если ею не злоупотреблять.

Как сварить такую кашу правильно и без ненавистных комочков, рассказали в издании Главред.

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Медики утверждают, что манная каша хороша для диетического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Калорийность этого блюда составит 328 ккал на 100 грамм продукта.

Ингредиенты:

Молоко – 150 мл

Вода -150 мл

Манка – 3-4 ст. ложки

Сахар – 1 ст. ложка

Соль по вкусу

Сливочное масло

Способ приготовления:

Молоко можно брать любой жирности, а можно просто взять только воду – 300 мл. Используйте алюминиевую кастрюлю с толстым дном. Налейте туда необходимое количества молока, добавьте сахар и щепотку соли.

В холодную жидкость всыпьте манную крупу. Перемешайте и поставьте на огонь. Если любите кашу более жидкую, то возьмите меньше крупы (2 ложки).

При постоянном помешивании доведите кашу до кипения. При закипании она станет более густая. Проварите ее буквально 20-30 секунд и снимайте с огня. Не оставляйте кастрюлю на огне и постоянно помешивайте – тогда комочков не будет.

Готовую кашу налейте в тарелку, добавьте кусочек сливочного масла. Можно украсить фруктами или ложечкой варенья.

Рецепт манной каши без комочков

Напомним, ранее мы писали о том, как в домашних условиях приготовить настоящий хумус.

А также рассказывали о том, что кулинары дали самый простой рецепт сырника.

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