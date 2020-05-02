Маленькая помощница: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали фото именинницы принцессы Шарлотты

Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и маленьким Луи находятся на самоизоляции в имении Амнер-Холл в Норфолке. Королевская чета не нарушает карантин, но при этом всячески поддерживает тех, кто бореться на передовой с эпидемией коронавируса. В поддержку этих самоотверженных людей Кэтрин и Уильям с тремя детьми записали мощное видео, присоединившись к всеобщему британскому флешмобу Clap For the Cardiers. Теперь же повод для демонстрации фото королевских наследников у семьи появился самый радостный - 2 мая принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. К этой дате Кенсингтонский дворец опубликовал очаровательные снимки маленькой именинницы в Instagram.

В подписи герцог и герцогиня Кембриджские сообщают, что они рады показать четыре новых фото из фотосессии подросшей дочери и публикуют их в честь дня рождения девочки.

К слову, фотосет дочки сделала сама Кейт Миддлтон, когда королевская семья помогало собирать провизию для помощи нуждающимся британцам – одиноким пенсионерам из Норфолке. Шарлотта приняла активное участие в благотворительной акции и внесла свою лепту в доброе дело. На одном из фото она держит в руках пакет с пастой, которую монаршая семья приготовила собственноручно.

Принцесса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На малышке-имениннице - милое платье с оборками от демократичного бренда Zara класической рацветки пье-де-пуль ("гусиная лапка"), серые плотные колготы и аккуратные лаковые черные туфли. Ее волосы аккуратно собраны сзади.

Свое 5–летие принцесса Шарлотта будет отмечать в семейном кругу в особняке Амнер-Холл в Норфолке. К слову, для именинницы запланирована специальная вечеринка в онлайн-режиме с помощью популярной платформы Zoom. На необычное празднование Шарлотта пригласила прабабушку Елизавету II и прадедушку принца Филиппа.

Принцесса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, 23 апреля сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцу Луи, исполнилось 2 года. С возрастом малыш становиться все более похожим на старшего брата принца Джорджа.