Малефісента: Володарка темряви - в прокат вийшов довгоочікуваний фільм з Анджеліною Джолі в головній ролі

Фільм пропонує альтернативний погляд на події культової казки "Спляча красуня"
З 17 жовтня в кінотеатрах України стартував показ продовження одного із самих успішних фентезі - фільм "Чаклунка: Повелителька темряви". Фільм є продовженням гучного фільму "Малефісента" 2014 року. У головній ролі знімається Анджеліна Джолі. А також: Ель Фаннінг, Ед Скрейн, Мішель Пфайффер і Сем Райлі. Нагадаємо, що картина є рімейком діснеївського мультиплікаційного фільму 1959 року "Спляча красуня", а також вільним переказом і переосмисленням самої казки, який присвячений Малефісенті - головній лиходійці оригінального мультфільму. Але чи дійсно Малефісента - лиходійка? Продовження фентезійної кінострічки пропонує альтернативний погляд на розвиток подій популярної казки.
Малефісента: повелителька темряви - сюжет і трейлер фільму
Чаклунка: Повелителька темряви
Дія фільму розгортається після подій, розказаних в першій частині. Життя чарівного лісу та його фантастичних мешканців змінилося після того, як Чаклунка наклала закляття на королеву Аврору. Щоб протистояти пітьмі, молода королева шукає союзників в ім'я порятунку світу.
Цікаві факти про фільм "Чаклунка: Повелителька темряви":
Розклад сеансів
Фільм "Чаклунка: Повелителька темряви" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за адресою.
Кадри з фільму
Кадри з фільму