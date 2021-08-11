Любовный гороскоп на август: астрологи назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака

Рак

В ближайшие дни Раки могут смело ставить перед собой новые любовные цели. Если опыт предыдущих отношения стал не самым удачным, то нужно помнить – новая попытка может оказаться совершенно другой и подарить вам то, о чем вы давно мечтали. Звезды в августе на стороне Раков и укрепить воздействие на противоположный пол можно с помощью специальных камней-оберегов.

Весы

Вам предстоит в августе научиться очень важному в отношениях – доверять близкому человеку. С 12 августа вам в этом начнет помогать Меркурий – избавиться от сомнений и ревности нужно обязательно, так как это будет мешать развитию ваших взаимоотношений. До 12 августа постарайтесь сдерживаться от сложных разговоров и слов, которые могут выстроить между вами и партнером стену недопонимания.

Скорпион

Наступает ваше время для активных действий в сфере любви. Чтобы стать привлекательнее для представителей противоположного пола, используйте любые средства – белый цвет в одежде, специальные камни-талисманы. Вера в собственные силы и оптимизм тоже не помешают. Удача в любви обязательно придет к позитивным Скорпионам.

Козерог

Постарайтесь очистить вашу душу, жизнь и собственное жилище. Звезды и планеты настроены изменить вашу жизнь, можете ожидать приятные любовные сюрпризы. Некоторые изменения сначала покажутся Козерогам не очень удачными, но время покажет, что эти перемены несомненно – к лучшему.