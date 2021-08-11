Гороскоп кохання на серпень: астрологи назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку

Рак

Найближчими днями Раки можуть сміливо ставити перед собою нові любовні цілі. Якщо досвід попередніх відносин став не найвдалішим, то потрібно пам'ятати – нова спроба може виявитися зовсім іншою і подарувати вам те, про що ви давно мріяли. Зірки в серпні на стороні Раків і зміцнити вплив на протилежну стать можна за допомогою спеціальних каменів-оберегів.

Терези

Вам належить в серпні навчитися дуже важливому у відносинах - довіряти близькій людині. З 12 серпня вам в цьому почне допомагати Меркурій – позбутися від сумнівів і ревнощів потрібно обов'язково, оскільки це буде заважати розвитку ваших взаємин. До 12 серпня постарайтеся стримуватися від складних розмов і слів, які можуть вибудувати між вами та партнером стіну непорозуміння.

Скорпіон

Настає ваш час для активних дій у сфері любові. Щоб стати привабливіше для представників протилежної статі, використовуйте будь-які засоби - білий колір в одязі, спеціальні камені-талісмани. Віра у власні сили та оптимізм теж не завадять. Удача в любові обов'язково прийде до позитивних Скорпіонів.

Козоріг

Постарайтеся очистити вашу душу, життя і власне житло. Зірки та планети налаштовані змінити ваше життя, можете очікувати приємні любовні сюрпризи. Деякі зміни спочатку здадуться Козерогам не дуже вдалими, але час покаже, що ці зміни безсумнівно – на краще.