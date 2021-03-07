Любовь вернется к вам кармой: астрологический прогноз на период с 8 по 15 марта

Анисимова считает, что любовь вернется кармой, при чем спрашивать не будет.

"На 8 марта возможно судьбоносное переключение в отношениях. Но на этом планеты не остановились. Они решили сделать всю неделю с зашкаливающим романтизмом. Повышают нам сентиментальность и чувствительность. Мы словно попадаем в мир грез и розовых единорогов", - рассказывает астролог.

Звезды также сделают сны яркими и запоминающимися, в некотором смысле "говорящими". Интуиция будет кричать в рупор. Прекрасное время, чтобы научиться слышать себя и различать внутренние подсказки.

"Согласитесь, что уже и этого достаточно. Но планеты решили не останавливаться и продлить романтизм на следующий лунный месяц. Потому что 13 марта – новолуние, творческое и вдохновляющее. Оно закладывает все тенденции, чтобы влюбиться и побыть в состоянии эйфории. И понеслась душа в рай! Ну планеты, ну угодили! Значит, мы, девочки, хорошо себя вели", - подытоживает эксперт.